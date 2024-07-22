مع اقتراب إعصار "برابيرون"..الصين تجلى أكثر من 26 ألف سائح من جزيرة سياحية

بكين (أ ش أ)

أجلت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، أكثر من 26 ألف سائح مع اقتراب إعصار برابيرون جنوبى البلاد، وذلك للمرة الرابعة هذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم أن السلطات المحلية لمنطقة قوانجشي ذاتية الحكم جنوبي الصين، قامت بعملية الإجلاء لجزيرة سياحية كإجراء احتياطي، قبيل اقتراب الإعصار "برابيرون" الذي يصنف حاليا كعاصفة استوائية شديدة في جنوب شرقي جزيرة هاينان.

وذكرت سلطات الأرصاد الجوية الصينية، أنه من المتوقع أن يصل الإعصار إلى اليابسة في هاينان ليجلب رياحا قوية وأمطارا غزيرة إلى المقاطعة الجزرية وخليج بيبو.

وعلقت سلطات النقل والموانئ في هاينان خدمات السكك الحديدية فائقة السرعة التي تطوق الجزيرة وعمليات العبارات عبر مضيق تشيونغتشو ونصحت السفن المبحرة بالاحتماء.

من جهة أخرى، لقي 10 أشخاص مصرعهم بينما يظل 29 آخرين في عداد المفقودين إثر الفيضانات الناجمة عن الأمطار في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.

وذكرت السلطات المحلية الصينية ـ فى بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الاثنين، أنه لا يزال رجال الإنقاذ يستخدمون المسيرات والكلاب البوليسية وأجهزة الكشف عن الحياة للبحث عن المفقودين جراء الكارثة التي وقعت السبت الماضى عندما تسببت الأمطار الغزيرة في فيضان في نهر محلي؛ ما أسفر عن تدمير أكثر من 40 منزلا في قرية شينهوا بمحافظة هانيوان التابعة لمدينة ياآن.

يذكر أنه قد أصيب 15 شخصا ونقلوا إلى المستشفى، وحالتهم مستقرة وتم إجلاء 412 من السكان لمخاوف تتعلق بسلامتهم.