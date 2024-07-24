الزوجة المتهمة بضرب حماتها فى الشرقية تنهار خلال التحقيق: بتعالج من السحر

الشرقية- فتحية الديب

انهارت الزوجة المتهمة بالتعدى على والدة زوجها المسنة بالضرب والسحل داخل منزل الزوجية بمدينة ديرب نجم، أمام جهات التحقيقات وأبدت ندمها الشديد على ما صدر منها بحق والدة زوجها.

بدموع الندم قالت المتهمة:" أنا مش عارفة عملت كده ازاى وما كنتش أقدر بقالى أسبوع بتعالج من المس وأعمال السحر، فيما أردف والديها فى التحقيقات أن ابنتهما تعانى من أعمال المس والسحر منذ أسبوع، وتم عرضها على مشايخ وأنها ندمت على ما بدر منها.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد ألقت القبض على" نداء ح م " 20عاما، مقيمة ديرب البلد، على خلفية الفيديو المتداول بقيامها بالتعدى على والدة زوجها " حنان" وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 15686 جنح ديرب نجم

وتبين أن الزوجة بعد قيامها بضرب والدة زوجها، قامت بترك المنزل والتوجه إلى منزل أسرتها، وبعد تداول المقطع من قبل الزوج، توجهت قوة من مباحث ديرب نجم وألقت القبض على الزوجة فى ساعات متأخرة من مساء امس، وتم إحالتها للنيابة العامة ديرب نجم العامة، لمباشرة التحقيقات معاها، برئاسة مصطفى السيد، مدير النيابة، التحقيقات معها.



وكانت مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قد ضجت الساعات القليلة الماضية بتداول فيديو تظهر فيه زوجة تضرب والدة زوجها بعنف رغم كبر سنها ما أثار غضب واستياء المتابعين، وخاصة أن زوجها يعمل فى دولة الإمارات منذ 7 أشهر، ما اضطره للعودة فور علمه بما حدث لوالدته.

وأعاد زوج السيدة التى تعدت على والدته بمركز ديرب نجم محافظة الشرقية بالضرب نشر الفيديو.. وقال: «أمى حقك عليا يا نور عيني.. لو موجود مكنش حصل اللى حصل.. للأسف دى مراتى اللى بتضرب أمى اللى هى فى مقام أمها»، وبالفعل عاد ابنها من سفره للاطمئنان على والدته والاعتذار لها.