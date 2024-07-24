البورصة: ارتفاع رصيد شهادات إيداع البنك التجارى ..وتراجع "مدينة مصر"

كتب هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن تباين أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ ارتفع رصيد شهادات إيداع: البنك التجاري الدولي إلى 153.090 مليون شهادة، ومجموعة أي أف جي القابضة إلى 373.792 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع مدينة مصر للإسكان والتعمير إلى 570.848 مليون شهادة.

بينما استقر رصيد شهادات والمصرية للاتصالات عند 255.345 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية عند 113.060 مليون شهادة، وحديد عز عند 72.466 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بعد صعودها ثلاث جلسات متتالية، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.983 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 115.1 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.21% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.36%، والعرب على 5.43%، واستحوذت المؤسسات على 23.17% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.82%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 52.2 مليون جنيه، 25.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء 39.9 مليون جنيه، 65.2 ألف جنيه، 3.7 مليون جنيه، 33.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 29090 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 35671 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 12570 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 6694 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 9590 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 2773 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 6438 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1735 نقطة.