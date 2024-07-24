البورصة تغرم شركتي ليفت سلاب وجينتكس للاستثمارات 15 ألف جنيه

كتب هانى الحوتى

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية ، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، توقيع التزام مالي على الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) 10 آلاف جنيه، وذلك لعدم التزام الشركة بالمادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت اللجنة، توقيع التزام مالي قدره 5 آلاف جنيه على شركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية، لموافاة البورصة بالقوائم المالية المجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30 أبريل 2024، وذلك في ضوء أحكام المادة (64) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وقررت لجنة القيد، منح شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، مهلة شهر من تاريخ إخطارها بقرار لجنة القيد لموافاة البورصة بالقوائم المالية السنوية معتمدة من الجمعية العامة، والتنبيه على الشركة بضرورة إعداد واعتماد القوائم المالية السنوية بحد اقصى 3 أشهر من الجمعية العامة من تاريخ نهاية السنة المالية طبقًا لأحكام المادة 46 من قواعد القيد مستقبلا لتجنب مخالفة قواعد القيد وفرض التزام مالي وفقًا للعقد المبرم.

في نفس السياق قررت لجنة القيد، منح 4 شركات وهم ثقة لإدارة الأعمال والتنمية، وجينيال تورز، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، ووثائق استثمار شركة صناديق مهلة أسبوع من تاريخ إخطار الشركات بقرار لجنة القيد على أن يعاد عرض موقف الشركة التي لم تلتزم بقرار لجنة القيد، لموافاة البورصة بتقرير إفصاح يوضح هيكل المساهمين وهيكل مجلس الإدارة والتغيرات التي طرأت عليهما عن الفترة المنتهية في 30/06/2024 طبقا للمادة 30 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة (43) من الإجراءات التنفيذية.