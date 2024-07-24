الإعدام لـ3 متهمين بقتل مزارع بسبب خلافات على قطعة أرض بقنا

قنا صابر سعيد

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادى، برئاسة المستشار شريف مجدي الشراكي وعضوية المستشارين أمجد وجيه وهبه، وعمرو عبد اللطيف علي وأمانة سر كرم الطاهر ويوسف الشيخ، 3 متهمين بالإعدام شنقا، لاتهامهم بقتل مزارع بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بقرية أبو دياب غرب بمركز دشنا شمالي قنا.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين شاهين.ع، ونشأت.ب، وعبدالفتاح.أ، وأحمد.م، بتهمة قتل عبد الرحيم.أ، بسبب خلافات بينهم على قطعة أرض زراعية،كما وجهت للمتهمين تهمة حيازة أسلحة وطلقات نارية.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 1791 لسنة 2023 جنح دشنا، والمقيدة برقم 2051 لسنة 2023 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات والتي عاقبت المتهمين الأول والثاني والرابع بالإعدام شنقًا بعد الحصول على الإذن الشرعي من فضيلة المفتي، وبراءة المتهم الثالث من التهم المنسوبة إليه.