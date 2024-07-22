اليوم السابع
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الأرصاد تتوقع أمطارا خفيفة ورعدية أحيانا من الثلاثاء للجمعة بهذه المناطق

الإثنين، 22 يوليو 2024 12:34 م
الأرصاد تتوقع أمطارا خفيفة ورعدية أحيانا من الثلاثاء للجمعة بهذه المناطق حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تأثر البلاد بفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحياناً ومصحوبة بنشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من اقصى جنوب البلاد من الثلاثاء 23 يوليو إلى الجمعة 26 يوليو.

ويشهد اليوم الإثنين، استمرار ارتفاع درجات الحرارة واستمرار  الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، أنه من المتوقع اليوم أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية،  مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة، مع وجود نشاط رياح بأغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى الجنوب .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 29، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 25، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 30.







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