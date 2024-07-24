استقرار نسبى للطقس فى أسوان بعد أمطار رعدية

اسوان - عبد الله صلاح

تشهد محافظة اسوان مساء اليوم، استقرار فى حالة الطقس نسبيا بعد طقس متقلب شهدته مدينة ابوسمبل جنوب اسوان وصاحبه امطار ورعد وبرق مع رياح محمله بالاتربه.

كما تم إعادة فتح المجرى الملاحى فى بحيرة ناصر بعد إغلاقه بسبب الطقس، وأيضاً إعادة فتح طريق أبوسمبل الدولى البرى.

وكلف اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، سيد سعدى، رئيس مدينة أبوسمبل، من إزالة الأتربة ورفع مخلفات الأشجار والآثار الناتجة عن سوء حالة الطقس، مع القيام بأعمال شفط وكسح المياه من الشوارع والمناطق السكنية.

وكانت مدينة أبوسمبل جنوب أسوان، شهدت سوء أحوال جوية وتقلبات فى الطقس صاحبه سرعة رياح ثم عاصفة ترابية، فضلاً عن تساقط الأمطار الخفيفة والمتقطعة على أنحاء المدينة وظهور للبرق وأصوات رعد فى السماء وهو الذى تطلب وقف حركة الملاحة النهرية فى مجرى بحيرة ناصر ، بجانب إغلاق الحركة المرورية على طريق أسوان / أبو سمبل البرى.