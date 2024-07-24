محافظ أسوان: انتظام تشغيل محطات المياه والكهرباء بمدينة أبوسمبل وفتح الطريق

أسوان – عبد الله صلاح

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لرئيس مدينة أبو سمبل السياحية سيد سعدى بالمرور على محطات مياه الشرب والكهرباء لمتابعة إنتظام تشغيلها عقب إستقرار الأحوال الجوية اليوم ، بعد أن شهدت المدينة أمس حدوث عاصفة ترابية وتقلبات للطقس ، مع الإطمئنان أيضاً على تشغيل عدد 2 محول لغاطس مآخذ المياه.

وناشد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، سائقى السيارات والمركبات بتهدئة السرعة وتوخى الحذر أثناء الحركة المرورية على طريق أسوان / أبو سمبل البرى ، والذى تم فتحه تحسباً من أى تداعيات للعاصفة الترابية ، فيما جارى وقف حركة الملاحة النهرية فى مجرى بحيرة ناصر لحين وضوح الرؤية بشكل كامل.

وهو الذى يتكامل مع قيام الوحدة المحلية بتكثيف الجهود لرفع أثار تداعيات العاصفة الترابية وتقلبات الطقس من خلال رفع الأشجار والأعمدة التى تعرضت للسقوط دون أى إصابات أو خسائر فى الأرواح .