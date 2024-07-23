10 إجراءات تتبناهم دراسة تقييم الأثر البيئى والاجتماعى لمشروع قطار الروبيكى- العاشر من رمضان -بلبيس

أكد الدكتور احمد فرج استشارى دراسة تقييم الاثر البيئى والاجتماعى لمشروع قطار الروبيكى- العاشر من رمضان -بلبيس، أن هنام قائمة بإجراءات التخفيف التي تهدف إلى إدارة التأثير المرتبط بانبعاثات غازات االحتباس الحراري منها 1- تحسين الجوانب اللوجستية لنقل المواقع و المسارات لضمان النقل الفعال للمواد الخام وتعزيز كفاءة استخدام الوقود أثناء إنشاء المشروع .



واضاف فرج، أنه من ضمن اجراءات التخفيف تقليل أوقات تباطؤ سير المركبات من خالل تنظيم جدولة عمليات الانشاء، وإعطاء الاولوية لاستخدام مركبات النقل الموفرة للوقود، وضمان الصيانة الدورية للمركبات، كما سيتم تعزيز االستخدام الرشيد للطاقة من قبل العمال، حتى بعد تنفيذ تدابير التخفيف، فإن مستوى تأثير الاعمال الانشائية سيظل "كبير ا"، حيث إن تدابير التخفيف الموصي بها في هذه المرحلة لن تغير الحجم الاجمالي للتأثير بشكل كبير.



الجلسة التشاورية المجتمعية



واضاف فرج، انه من بين التدابير التي يمكن أن تحد كثيرا من الاثار السلبية للانبعاثات أثناء مرحلة الانشاء محدودة، وعلى سبيل المثال، من غير الواقعي أن يتم استبدال المركبات التي تعمل بالديزل بمحركات كهربائية أو محركات أخرى تعمل بغير الوقود الاحفوري خلال فترة الانشاء. سيتم تقليل كمية أعمال الحفر اللازمة أو الوقود المستهلك، حيثما أمكن ذلك لتوفير التكاليف.