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تعرف على مادتين حددتا أنواع سيارات النقل البطىء بقانون المرور

الأحد، 07 يناير 2024 03:00 ص
تعرف على مادتين حددتا أنواع سيارات النقل البطىء بقانون المرور المرور- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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حدد قانون المرور رقم 66 أنواع مركبات النقل البطىء فى مادتين وتحديد طرق سيرها على الطريق، وهى:
-مادة 8
الدراجة مركبة ذات عجلتين أو أكثر تسير بقوة راكبها ومعدة لنقل الأشخاص فقط ويجوز استعمالها فى نقل الأشياء على أن يلحق بها صندوق.
-مادة 9
& العربة مركبة معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء وأنواعها كالآتى :
& عربة ركوب حنطور : وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الأشخاص
& عربة كارو : وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الأشياء
& عربة نقل الموتى : وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الموتى
& عربة يد : وهى تسير بقوة الإنسان ومعدة لنقل الأشياء
 
 
 






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