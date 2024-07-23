محافظ أسوان يتابع جهود إصلاح الكسر بخط طرد الكرور.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

انتقل اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إلى موقع كسر خط طرد بطريق فيله، للوقوف ميدانياً على أعمال الإصلاح والصيانة، فور إبلاغه بحدوث كسر مفاجئ فى خط الطرد الرئيسى قطر 630 مللى من نوعية الـ GRB ، والممتد من محطة الصرف الصحى بمنطقة الكرور.

رافق محافظ أسوان فى جولته المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد.

وجه محافظ أسوان بتكثيف الأعمال، وتكاتف الجهود بين العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى والمقاولون العرب، لسرعة الإنتهاء من شفط كافة كميات المياه، والبدء فى أعمال الحفر وتغيير الماسورة التى حدث بها الكسر المفاجئ، وإستبدالها بأخرى، ليعقب ذلك إجراء أعمال الإختبار، والعمل على عودة تدفق مياه الشرب بالمناطق المضارة من إنقطاع المياه لإنتظامها على الوجه الأكمل.

وكلف المحافظ أن يتم بالتوازى الدفع بسيارات مياه الشرب إلى المناطق المتضررة من الإنقطاع لتوفيرها للمواطنين المقيمين بها لتلبية إحتياجاتهم منها، لحين الإنتهاء من أعمال الإصلاح بشكل كامل.



جانب من جهود شفط المياه



محافظ أسوان يتابع ميدانياً جهود إصلاح الكسر المفاجئ بخط طرد الكرور



محافظ أسوان يتابع ميدانياً جهود إصلاح الكسر المفاجئ بخط طرد الكرور