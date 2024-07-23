السيطرة على حريق بأحد الجزر النيلية بمدينة أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي حريق شب بجزيرة نيلية خلف أحد الفنادق الشهيرة في وسط النيل بمدينة أسوان، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد ما توجهت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق واستطاعت إخماد النيران قبل انتشارها في المنطقة بشكل أكبر.

والتهمت النيران مجموعة من الأشجار داخل الجزيرة النيلية، وجاري حصر الخسائر التي تسبب فيها الحريق، واتخاذ اللازم وتجرى جهات التحقيق المعاينة المبدئية لمكان الحريق داخل الجزيره النيلية للوصول إلى الأسباب وراءها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بإندلاع حريق هائل في جزيرة نيلية خلف أحد الفنادق الشهيرة في دائرة المدينة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحريق لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفرض السيطرة الأمنية على المنطقة بأكملها وحماية جميع المواطنين سواء الموجودين بالمنطقة أو المتواجدين أثناء الحريق وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب ورائها.