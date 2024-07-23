وزير الصحة: لا تستطيع دولة الجرى خلف قطار يسير بسرعة 2 مليون مواطن سنويا

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، "إننا لم نصل إلى كل ما نتمناه، ولدينا مستشفيات يصل عمرها 100 عام و80 عاما، ونزيد 2 مليون نسمة كل عام، ومعدلات الإنشاءات والتطوير ليست بنفس معدلات الولادات، أتحدث عن الصحة لكن هذا مقياس لكل مقاييس الدولة للتنمية الاقتصادية".

وأضاف وزير الصحة، خلال حوار خاص ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، والمذاع على قناة "إكسترا نيوز": "لا تستطيع دولة تجري وراء قطار يسير بسرعة 2 مليون مواطن يتم ولادتهم سنويا، وأكون مطالب بتحقيق فيها نفس النجاحات".

وأشار إلى أن فكرة التكوين الإنساني في المنظومة هام للغاية، وعبر تاريخ مصر بدأ برنامج القضية السكانية منذ الستينيات، مردفا: "عندما بدأنا في عام 1962 بدأت معنا دول مثل الصين، لكن مع مرور الوقت حصل أن الدول التي بدأت معنا في نفس التوقيت حققت البرنامج السكاني ونتائج ممتازة في فكرة السيطرة على الزيادة السكانية".