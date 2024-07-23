خالد عبد الغفار: نحتاج تريليون جنيه سنويا للوصول لمستوى يستحقه المواطن

كتب احمد عبد الرحمن

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن المنظومة الصحية مكلفة، ولا يوجد تجديد إلا بوجود فاتورة مكلفة، لافتًا إلى أنه فى عام 2014 كانت ميزانية وزارة الصحة 32 مليار جنيه مصري، التي تحتوى الأجور والقطاع الاستثمارى لبناء المستشفيات وشراء الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال حوار خاص ببرنامج "كلام فى السياسة"، مع الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، والمذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن موازنة الوزارة منذ تولى رئيس الجمهورية فى عام 2014 وصلت من 32 مليار جنيه إلى 315 مليار جنيه.

وتابع: "الدولة دائما تهتم بمشروعات البناء من الطرق والكباري ومشاريع النقل والتنمية العمرانية، ويكون هناك تساؤل حول نصيب التعليم والصحة، ولكن هناك توجيهات أسبوعية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير الإمكانيات والميزانيات لدعنم منظومتي التعليم العالي والأساسي والصحة".

وواصل: "عند قيام الوزارة بحسبة الموازنة وجدنا أن مبلغ 315 مليار جنيه غير كافي، للوصول إلى مستوى خدمات صحية يتمناها المواطن المصري نحتاج إلى تريليون جنيه سنويًا، ولكن هناك تطور كبير في الموازنة عن عام 2014".