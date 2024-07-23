وزير الإسكان يتابع أعمال تنفيذ وتطوير الطرق والمحاور بخمسة مدن جديدة

كتب أحمد حسن

"الشربيني" يوجه بتكثيف الأعمال وسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات.. واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركات المتقاعسة

تابع المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال تنفيذ ورفع كفاءة وتطوير عددٍ من مشروعات الطرق والمحاور الرئيسية بمدن القاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، والشروق، وسوهاج الجديدة، والعبور، وذلك فى إطار التوجيهات المستمرة بالاهتمام بالمشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية والمحاور الرئيسية، لتوفير المناخ المناسب والملائم للاستثمارات، وزيادة الخدمات بالمدن الجديدة.

ووجه المهندس شريف الشربيني، خلال متابعته لسير العمل بعددٍ من المشروعات، بضرورة تكثيف الأعمال وسرعة الانتهاء من التنفيذ في الموعد المحدد، والاهتمام بالجودة في التنفيذ للبنود المختلفة، فضلًا عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الشركات المتقاعسة عن تنفيذ الأعمال.

وفي هذا الإطار، قام المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بجولة تفقدية لأعمال الطرق والمرافق الجارية بمنطقة التجمع السادس، يرافقه مسئولو الطرق والمرافق بالجهاز، حيث شدد الغيطي على ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الأعمال في التوقيتات المحددة مع استبعاد أي شركات تتقاعس في الأداء وسحب الأعمال منها فوراً.

وأوضح رئيس الجهاز، أن المنطقة تعد امتداداً للقاهرة الجديدة بمساحة 4800 فدان، ويتم الآن تنفيذ شبكة الطرق والمرافق بالمنطقة، حيث يبلغ إجمالي أطوال الطرق الحالية الجاري تنفيذها (35 كم كمرحلة أولى) بالتزامن مع تنفيذ شبكات المرافق (صرف – مياه - مياه معالجة).

وقام المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز العاشر من رمضان، بجولة تفقدية موسعة بمداخل المدينة والمحاور الرئيسية، للوقوف على آخر مستجدات التطوير بالمحاور من رفع الكفاءة وزراعة جانبي الطريق وأعمال النظافة، بجانب المرور على أعمال الطرق ورفع كفاءتها بمنطقة الـC1، للاطمئنان على سير العمل وفقاً للمخططات والجداول الزمنية المحددة.

ثم قام المهندس علاء عبداللاه مصطفى، بجولة تفقدية بطريق بلبيس/العاشر من رمضان، وذلك لمتابعة أعمال الأسفلت والإنارة، كما تابع سير أعمال الطرق في مناطق شرق حيي الأندلس والنرجس، للتأكد من تنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة وفي الوقت المحدد، لافتاَ إلى أن المتابعات المستمرة تهدف إلى تحسين البنية التحتية وضمان توفير خدمات أفضل لسكان المدينة.

وفي السياق ذاته، تابع المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، الأعمال الجارية لتنفيذ الطبقة الأسفلتية للطرق الداخلية بمركز خدمات المدينة 2، وذلك ضمن المشروع الجارى تنفيذه بالمركز، والذي يهدف إلى ترفيق قطع الأراضى الاستثمارية بهدف إتاحتها للمستثمرين.

وأوضح رئيس جهاز الشروق، أن قطاع الطريق الحالى يحقق الربط بين الطريق الفاصل بين دار مصر ومركز الخدمات 2، والمشروعات الاستثمارية القائمة من مدارس ومراكز تجارية وإدارية، ويعد امتداداً لمحور الحرية، لتكون شبكة الطرق حول تلك الخدمات متاحة للحركة المرورية بكل سهولة، مشيراً إلى أن نسبة إنجاز أعمال الأسفلت بلغت 55% .

وتابع المهندس شريف عبدالبديع، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، أعمال الفرمة للطريق الواصل بين المدينة وجامعة سوهاج، وحركة المواصلات الداخلية والخارجية بمدينة سوهاج الجديدة.

وأوضح المهندس شريف عبد البديع، أنه تم البدء فى أعمال الفرمة للطريق بطول 3 كم، وتم التأكيد على سرعة الانتهاء من الطريق الواصل بين مدينة سوهاج الجديدة وبوابة جامعة سوهاج، للتيسير على الطلاب وتوفير الوقت والمجهود للطلاب والعاملين بجامعة سوهاج.

وفي السياق نفسه، أكد المهندس شريف عبد البديع، حرص جهاز المدينة على توفير المواصلات الداخلية لنقل المواطنين داخل المدينة، وكذلك تواجد السيارات بموقف نهاية الخطوط لنقل سكان مدينة سوهاج الجديدة من وإلى محافظة سوهاج الأم طوال اليوم.

وشدد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، على المتابعة الميدانية اليومية لأعمال تنفيذ مشروع رفع كفاءة و تطوير الطرق والأرصفة بالمنطقة الصناعية أ، لافتاً إلى أنه يجري استكمال أعمال الطبقة الأسفلتية الرابطة للتوسعة بشارع الـ 200، واستكمال الاعمال الصناعية وتركيب الإنترلوك للأرصفة بشارع الـ50 بالمنطقة الصناعية الأولى.







