وزير الإسكان يلتقى أعضاء جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية

كتب أحمد حسن

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، عدداً من أعضاء جمعية المطورين العقاريين بمدينة القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تعزيز التعاون، ودعم قطاع التطوير العقاري، وذلك بحضور المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، والمهندس عمرو خطاب، مدير عام بالمكتب الفنى للوزير.

وقال وزير الإسكان: نحن حريصون على تقديم كل العون لإنجاح مشروعات المطورين العقاريين، لتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم تجاه العملاء، والحفاظ على صورة قطاع التطوير العقاري، ونعمل معا بروح الفريق الواحد، لإيجاد حلول لمختلف المشكلات، وبما يحقق مصلحة الدولة والمطورين، ويوفر الوحدات السكنية المناسبة لمختلف شرائح المجتمع.



وأضاف الوزير: نعمل على إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية بمختلف الأنشطة، والتوسع فى مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وندعم كل أنماط الاستثمار بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، لما تشكله من عوامل جذب بالمدن الجديدة، ولدينا العديد من الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها بجميع المدن الجديدة، وخاصة مدن الجيل الرابع، ومدن الصعيد.



واستمع المهندس شريف الشربيني، لمطالب ومشكلات أعضاء جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، مؤكداً أنه سيتم دراسة كل المطالب، والعمل على حل المشاكل فى أسرع وقت ممكن، طبقا للقواعد المتبعة، وطالبهم بالتكاتف والتعاون مع الدولة المصرية، وتقديم الأفكار والمقترحات البناءة، من أجل دفع معدلات التنمية، وتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.