"وقاية النباتات" ينظم برنامجا تدريبيا لتعزيز حماية المحاصيل البقولية من الآفات

كتبت أسماء نصار

نظم معهد بحوث وقاية النباتات برنامجا تدريبيا تحت عنوان "المكافحة المتكاملة لآفات المحاصيل البقولية في الحقل والمخزن"، وذلك خلال الفترة 23-24 يونيو بفرع المعهد بالمنصورة.

أشار الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد لدور وقاية النباتات في الحفاظ على صحة المحاصيل وزيادة إنتاجيتها من خلال جهوده المتواصلة في مكافحة الآفات التي قد تؤثر سلباً على نمو النباتات وجودة المحصول و التصدي لها بشكل فعال من خلال التحديث المستمر لبرامج إدارة المكافحة المتكاملة للآفات لا سيما في ظل التحديات البيئية والمناخية المعاصرة ضمان الأمن الغذائي وتعزيز الاستدامة الزراعية.

وأوضح الدكتور طارق عفيفي وكيل المعهد لشئون الإرشاد و التدريب أن البرنامج شمل تدريب المشاركين و تزويدهم بالمهارات اللازمة للتعرف على أهم الآفات التي تصيب المحاصيل البقولية في الحقول و المخازن و طرق الوقاية منها و أحدث مجاميع المبيدات الفعالة الموصي بها لمكافحة الحشرات، كما تطرق لأهمية المستخلصات النباتية ودورها في الحد من أضرار الآفات الزراعية كاتجاه آمن للزراعة النظيفة.

وفي إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة و استصلاح الأراضي باستخدام أحدث الممارسات والتقنيات الفعالة في مراقبة وتشخيص إصابات المحاصيل الإستراتيجية بالآفات الضارة في الحقول الزراعية والمخازن، وتطبيق طرق الوقاية والمكافحة المتكاملة لخفض تعدادها، وتعليمات الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بتقديم الدعم والإرشادات والتوصيات بما يضمن سلامة المحاصيل البقولية وجودتها.