"السمن البلدى يساعد فى خسارة الوزن".. تعرف على 5 فروق بين الزبد والسمن البلدى

كتبت آية دعبس

أكدت الدكتورة سالى الفقى، طبيبة بيطرية ، أن هناك عدة فروق بين الزبد والسمن البلدى، والسمن النباتى، موضحة أن تلك الفروق هى:

1- نقطة تدخين السمن أعلى من الزبدة لذلك فهو مناسب للقلي العميق والطبخ في درجة حرارة عالية، حيث يمكن أن تحترق الزبدة عند 177 درجة مئوية ولكن يمكن أن يتحمل السمن حتى 252 درجة مئوية .، والمقصود بنقطة الاحتراق أو التدخين هى "درجة الحرارة التي يطلق عندها الزيت أو السمن الدخان ويبدأ فى فقدان نكهته ومذاقه وفوائده الصحية.

2- السمن يحتوي على عدد أقل من بروتينات الألبان لذلك فهو مناسب للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز أو الحساسية من منتجات الألبان.

3- يحتوي السمن على نسبة أقل من الكازين وسكر الحليب مقارنة بالزبدة العادية.

4- تحتوي الزبدة على دهون مشبعة أكثر من السمن فلذلك يمكن أن تزيد من مستويات الكوليسترول هذا بالإضافة الى أن تسبب الزبدة الإمساك في حين أن السمن يخفف الإمساك لذلك فإن السمن له فوائد صحية أفضل من الزبدة.

5- يساعد السمن على خسارة الوزن لأنه يحتوي السمن على مستوى أعلى من حمض اللينوليك المقترن الذى يعمل على تقليل الشهية وزيادة التمثيل الغذائي وتحفيز تكسير دهون الجسم.

أما السمن النباتي فلها العديد من الأضرار، هى:

1- السمن النباتي عبارة عن تحويل الزيوت السائلة إلى مادة متماسكة القوام عن طريق تمرير غاز الهيدروجين على الزيت لتحويلة إلى دهون مشبعة وهو ما يسمى بهدرجة الزيوت وبتكون هدرجه جزئية.

2- تحتوي على أخطر أنواع الدهون والمسماة بالدهون المتحولة "Trans Fat"، وهو أخطر ما يمكن أن تضعه في فمك فهو من أهم أسباب جلطات القلب والمخ، فهذا الدهن هو الوحيد الذي حين تتناوله يزيد من نسبة الكولسترول الضار في الدم و يقلل الكوليسترول المفيد.

3- تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

4- تزيد من معدلات السمنة.