هاريس تعلن حصولها على الدعم الكافى لتصبح مرشحة الحزب فى الانتخابات الرئاسية

واشنطن (أ ش أ)

قالت كمالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى، إنها حصلت على الدعم الكافى اللازم لتصبح مرشحة الحزب الديمقراطى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

وأشارت هاريس، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الثلاثاء، إلى أنها تتطلع قبول ترشيحها رسميا.

وتعهدت هاريس في خطاب أمام حملة بايدن، بالدفاع عن الحقوق الإنجابية والسيطرة على تفشي السلاح في الولايات المتحدة، فيما تمسكت (هاريس) بالأجندة التقليدية للديمقراطيين، واعدة بجعل حق الإجهاض في صلب حملتها الانتخابية.

وأضافت في أول فاعلية لها في حملتها الانتخابية بعد انسحاب الرئيس جو بايدن، أنها ستناضل من أجل حق المرأة في التحكم بجسدها، موضحة أنه لو سنحت الفرصة لترامب فسوف يقر حظرا على الإجهاض في كل ولاية أمريكية، بحسب قولها.

وكانت مصادر بالحملة الانتخابية لهاريس، قالت في وقت سابق أن نائبة الرئيس الأمريكي تجاوزت عدد المندوبين المطلوب للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة.

ووفقا لإحصاء مصادر إعلامية، فإن هاريس حصلت على أصوات 2214 مندوبا، وهو ما يتجاوز الأغلبية البسيطة اللازمة للفوز بالترشيح في الاقتراع الأول.

وأضافت المصادر أن الإحصاء غير رسمي، حيث يتمتع المندوبون الديمقراطيون بحرية التصويت للمرشح الذي يختارونه عندما يختار الحزب مرشحه رسميا.

