هاريس مهاجمة ترامب: سأضع تاريخى كمدعية عامة فى مواجهة سجله الإجرامى

أحمد علوى

عرضت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس القضية المرفوعة ضد دونالد ترامب عندما استقبلت موظفي الحملة في مقر ويلمنجتون الإثنين، وعرضت خطاب الحملة الذي وضع أيضًا رؤية للمستقبل.

وقالت بينما استقبلها الحشد بدعم كبير، "لقد واجهت الجناة من جميع الأنواع، المفترسون الذين يسيئون معاملة النساء، والمحتالون الذين سرقوا المستهلكين، والغشاشين الذين انتهكوا قواعد لعبتهم الخاصة، لذا اسمعني عندما أقول إنني أعرف نوع دونالد ترامب". وأكدت إنها ستضع بكل فخر سجلها في مواجهة سجل ترامب.

واضافت "باعتباري مدعيا شابا عندما كنت في مكتب المدعي العام لمقاطعة ألاميدا في كاليفورنيا، تخصصت في القضايا التي تنطوي على الاعتداء الجنسي، وجدت هيئة المحلفين أن دونالد ترامب مسؤول عن ارتكاب الاعتداء الجنسي، باعتباري المدعي العام لولاية كاليفورنيا، توليت مسؤولية واحدة من أكبر المؤسسات الربحية في بلادنا وأوقفتها عن العمل"

وقالت إن دونالد ترامب كان يدير مؤسسة هادفة للربح، جامعة ترامب، التي اضطرت إلى دفع 25 مليون دولار للطلاب الذين خدعتهم.