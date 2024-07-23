اليوم السابع
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نائب رئيس الوزراء: خطة الحكومة خلال السنوات القادمة تقوم على 4 مرتكزات رئيسية

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 07:28 م
نائب رئيس الوزراء: خطة الحكومة خلال السنوات القادمة تقوم على 4 مرتكزات رئيسية الدكتور خالد عبد الغفار
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن الذهاب إلى مجلس النواب تستحق الإشادة، حيث إنه لأول مرة يتم تواجد الوزراء لمناقشة تفصيلية للملفات.

 


وأضاف "عبدالغفار"، خلال حوار خاص ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه عندما يعرض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أمام مجلس النواب خطة الحكومة في الثلاث سنوات المقبلة، لا يكون هناك مجال كبير في التطرق لكافة التفاصيل بكل ملف.

 

وأشار رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، إلى أن خطة الحكومة، التي عرضت أمام مجلس النواب، خلال الثلاث سنوات المقبلة تقوم على 4 مرتكزات، هى الأمن القومى وبناء الإنسان والتنمية الاقتصادية والدور الوطني وتنمية الوعى، وكل برنامج له برامج رئيسية وأخرى فرعية، والخطة التي تم وضعها في البرنامج مفصلة بشكل كبير وتغطي كل المستهدفات حتى 2030.

 

 







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كلام فى السياسة

احمد الطاهرى




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