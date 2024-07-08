ميناء دمياط يستقبل 7 سفن على متنها 47 ألفا و728 بضائع عامة

كتب سيد الخلفاوى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 7 سفن.. بينما غادر عدد 12 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة .



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 42569 طن تشمل : 4540 طن يوريا و 3600 طن مولاس و 8948 طن كلينكر و 3000 طن سماد و 2150 طن علف بنجر و 5560 طن اسمنت معبأ و 14771 طن بضائع متنوعة .



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47728 طن تشمل : 14633 طن قمح و 18300 طن ذرة و 1545 طن خشب زان و 5000 طن خردة و 7800 طن سكر و 2700 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 450 طن .



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1072 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 309 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3169 حاوية مكافئة .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 51873 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 132474 طنًا .



كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1200 طن قمح متجه إلى صوامع القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5676 حركة .