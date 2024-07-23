مياه سوهاج: تطوير منظومة خدمة العملاء ضمن التحول الرقمى لتسهيل الخدمات

سوهاج عمرو خلف

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب أن شركة مياه سوهاج استطاعت ميكنة الخدمات لطلبات العملاء والمخالفات الكترونيا من خلال تنفيذ استراتيجية مركزية البيانات ولا مركزية التشغيل حيث تم ربط جميع الأفرع والمناطق بقاعدة بيانات موحدة لسرعة إجراء العمليات و التعديلات التى تستجد والتحكم الكامل فى مراحل هذه الخدمات وميكنة المخالفات مياه وصرف وربطها بقاعدة بيانات الشركة والتصالح عليها او ازالتها و التسعير الالى لجميع الخدمات والمخالفات واجراء العمليات الحسابية والتسعير بدون أعمال ورقية وذلك بما يتماشى مع اللوائح التجارية من خلال مجموعة من برامج ومنصات الكترونية متكاملة قائمة على البيانات التى تساعد فى ادارة المعلومات المتعلقة بالعملاء، والاحتفاظ بها فى نظام مركزى لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة الكترونية مبسطة، وكذلك توضيح الاجراءات والمستندات اللازمة لكل خدمة من داخل أو خارج مراكز خدمة العملاء .

وأضاف رئيس مياه سوهاج، أن ذلك فى اطار التحول الرقمى وميكنة الخدمات للتسهيل على العميل فى الحصول عليها مشيرا الى أن تلك المنظومة فى سابقة هى الاولى للتحول الرقمى لتسهيل الخدمات للجمهور، والغاء التعامل الورقي والحد من طول فترة الخدمات .



وأضاف المحاسب أحمد عبد الحميد مديرعام مراكز خدمة العملاء بالشركة أنه تم اطلاق تطبيق موبايل خاص بالمعاينات الفنية الميدانية لطلبات المواطنين حيث يسمح التطبيق القيام بإجراء المعاينات الفنية لطلبات المواطنين ورفع صور المعاينات الى مهندسين الشبكات لمراجعتها وتسعيرها آليا، مضيفا الى تقديم ما يقرب من 40 خدمة للعملاء بعدد 11 مركز خدمة عملاء يستفيد منها جميع المشتركين بمحافظة سوهاج وأن هذه الخدمات تطبق لاول مرة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج على مستوى الجمهورية .

واضاف محمد على نائب مدير الادارة العامة لخدمة العملاء ان تفعيل تلك الخدمات الالكترونية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى تهدف الى كسب ثقة عملائها من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة للوصول الى أعلى مستويات الأداء عالميا والحرص على الارتقاء بالخدمات التى تقدمها لهم والانطلاق دائما نحو الأفضل وذلك فى إطار خطة الشركة فى التحول الرقمى وميكنة الخدمات .