مياه سوهاج تطلق حملات توعوية للمواطنين بعدم رش الشوارع

سوهاج عمرو خلف

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، حملات اليومية على مستوى الأحياء والمراكز والمدن للحد من استعمال مياه الشرب وإهدارها فى غير أغراضها، مثل رش الشوارع وغسيل السيارات فى الطريق واتخاذ الاجراءات القانونية للمخالفين من ملاك الوحدات السكنية أو الشاغلين الفعليين وكذا أصحاب المحلات والمقاهى، لما يترتب على هذه التصرفات المخالفة من إهدار للموارد المائية وإتلاف الشوارع والأرصفة بشكل يتطلب إصلا حها على نفقة الدولة بما يمثل إهداراً صريحاً للمال العام.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وأضاف أن تلك الحملات تهدف إلى نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه ورفع الوعى الثقافي للمواطن عن القيمة الحقيقية التي تمثلها المياه باعتبارها العنصر النابض للحياة.

وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف أن استخدام مياه الشرب فى رش الشوارع يمثل جريمة حقيقية فى حق الوطن والناس ويجب أن يعاقب أى مواطن يتسبب فى إهدارها بالاضافة إلى تعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء كما تم دعوة المواطنين بنشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.