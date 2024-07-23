جدول امتحانات الدور الثانى لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة.. تنطلق السبت

كتبت – مرام محمد

يتساءل كثيرٌ عن مواعيد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، وذلك بالتزامن مع انطلاق امتحانات طلاب صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي.

وحسب جدول الامتحانات المعتمد من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تنطلق امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي "الشهادة الإعدادية"، 27 يوليو المقبل وتستمر حتى 1 أغسطس 2024م.

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية، السبت 27 يوليو امتحان مادة اللغة العربية والخط، والأحد 28 يوليو امتحان مادتى الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والإثنين 29 يوليو امتحان مادة الهندسة، والثلاثاء 30 يوليو امتحان مادتى اللغة الأجنبية والتربية الدينية.

ويؤدي الطلاب يوم الأربعاء 31 يوليو امتحان مادتى العلوم والتربية الفنية، والخميس 1 أغسطس 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية و(التربية الرياضية - خاص بالسعيدية الرياضية).

يُذكر أن امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف المرحلة الابتدائية (الرابع والخامس والسادس الابتدائي)، تعقد في الفترة من 22 يوليو إلى 27 يوليو 2024م.

وتعقد امتحانات الدور الثاني لطلاب (الصفين الأول والثاني الإعدادي)، خلال الفترة من 22 يوليو إلى 27 يوليو 2024م.

وتنظم امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الثانوية (الصفين الأول والثانى الثانوي العام)، خلال الفترة من 22 يوليو إلى 29 يوليو 2024م.