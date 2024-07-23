ممكن يبقى إبر ودبابيس وعملات.. ماذا تفعل لو بلع ابنك جسمًا غريبًا؟

كتبت إيناس البنا

في دراسة حديثة أجرتها المكتبة الوطنية للطب الأمريكى، ذكر الخبراء أن ابتلاع الأجسام الغريبة هو السبب الأكثر شيوعاً للتوجه إلى قسم الطوارئ في طب الأطفال، حيث تحدث ما يقرب من 75% من الحالات لدى الأطفال دون سن الخامسة، ورغم أن الكثير من الأطفال لا تظهر عليهم أعراض ابتلاع الأجسام الغريبة، إلا أن بعض الحالات تؤدي إلى حالة خطيرة تتطلب إزالتها بالمنظار أو الجراحة.

الأجسام الغريبة الشائعة

وفقًا لتقرير موقع هيلث سايد عادة ما يبتلع الأطفال أشياء مثل العملات المعدنية والألعاب والدبابيس والأزرار وغيرها، ورغم أن الأجسام الغريبة تمر تلقائيًا في أغلب الحالات عبر الجهاز الهضمى، إلا أنه في حالة الأجسام الأكبر حجمًا والأشياء الحادة والأشياء الطويلة والأشياء المتأثرة، يلزم إزالتها بالمنظار.



عادة ما يصادف الأطفال بأشياء حادة، مثل الدبابيس والإبر والمسامير ومكونات المجوهرات ومفاتيح الألعاب وعظام الأسماك وحتى الشفرات، والأشياء غير الحادة مثل العملات المعدنية والبطاريات ذات الأزرار والرخام أو الألعاب، ويمكن أن تسبب البطاريات ذات الأزرار مضاعفات كبيرة إذا تأثرت بجدار الأمعاء، ويمكن أن يحدث الانسداد في غضون بضع دقائق يجب إزالته في أقرب وقت ممكن عن طريق التنظير الداخلي لمنع الثقب والعدوى والنزيف والناسور.

أسباب ابتلاع الأجسام الغريبة

يختلف الأطفال عن الأطفال الصغار تمامًا، ولا يمكننا تبرير أفعالهم وأفكارهم، ومع ذلك، إليك بعض الأسباب التي قد تدفع الأطفال إلى ابتلاع أجسام غريبة:



بدافع الفضول: يشعر الأطفال الصغار والرضع بفضول شديد تجاه الأشياء المحيطة بهم. وقد يطورون عادة ابتلاع الأشياء مع اكتسابهم القدرة على فهم الملمس واللون والأنماط.



مرحلة النمو: لا يمتلك الأطفال الصغار أو الرضع في مرحلة النمو المهارات الحركية الدقيقة التي تدفعهم إلى الانخراط في عادة البلع، كما لا يمتلكون القدرة على التمييز بين الأشياء الصالحة للأكل وغير الصالحة للأكل.



تقليد الكبار: يقوم الأطفال في مرحلة الرضاعة بتقليد الكبار باستمرار، ونتيجة لذلك ينخرطون في ابتلاع أي شيء من حولهم، كما أن الأطعمة التي تشبه الحلوى أو أي نوع من الأطعمة قد تكون مغرية بالنسبة لهم.

كيفية منع ابتلاع الأجسام الغريبة؟

فيما يلي بعض الطرق التي يمكن أن تساعدك على إبقاء طفلك بعيدًا عن تناول الأجسام الغريبة.

إبقاءهم تحت الرقابة الصارمة

انتبه جيدًا لأطفالك من خلال مراقبتهم دائمًا، تأكد من عدم ابتلاعهم لأشياء عشوائية أثناء لعبهم، لا تحتفظ بأشياء حادة أو عملات معدنية أو ألعاب تعمل بالبطاريات أو أدوات إلكترونية في متناول الطفل.

تأمين منزلك للأطفال

من أجل بناء بيئة آمنة حول طفلك، تأكد من أن منزلك آمن للأطفال، تأكد من أن الألعاب التي تختارها لأطفالك مناسبة لأعمارهم.

علموا أولادكم

حاول تثقيف أطفالك حول مخاطر ابتلاع الأشياء العشوائية، اشرح لهم بالتفصيل ما هي الأشياء الصالحة للأكل وما هي الأشياء غير الصالحة للأكل.

التنظيف المستمر

احرص دائمًا على الحفاظ على نظافة محيطك ونظافته.

ماذا يجب أن نفعل في حالة تناوله؟

على الرغم من أن ابتلاع الأجسام الغريبة من الحالات الشائعة بين الأطفال، إلا أنها حالة تتطلب اهتمامًا شديدًا. يجب على الآباء التوجه إلى الطبيب على الفور واتباع الخطوات المطلوبة، في حالة الاشتباه في الابتلاع، يجب النظر إلى الأدلة الظرفية وسلوك الطفل والتواصل مع الطبيب لإجراء الفحص والتصوير إذا لزم الأمر.



في أغلب الحالات، تمر الأجسام الغريبة عبر البراز دون أي متاعب كبيرة، وفي بعض الحالات، يلزم إزالتها بالمنظار.

أثناء إجراء التنظير، يتم إدخال أنبوب طويل في الجهاز الهضمي، لتحديد موقع الجسم ثم إزالته، يمكن إزالة معظم الأجسام الغريبة المعوية بالمنظار إذا تم الوصول إليها مبكرًا وقبل حدوث مضاعفات، قد تكون الجراحة ضرورية عندما ينتقل الجسم الغريب إلى ما هو أبعد من متناول المنظار أو تحدث مضاعفات مثل الثقب أو الانسداد.

