مصرع سيدة فى انهيار جزئي لمنزل بالدقهلية والمحافظ يقرر إخلاء السكان

الدقهلية شريف الديب

لقيت سيدة مصرعها فى انهيار جزئى لسقف أحد المنازل بقرية منشأة عبدالنبى التابعة للوحدة المحلية بكفر عوض مركز ومدينة أجا فى محافظة الدقهلية، والذى يتكون من طابقين.

و صرح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أن الحادث أسفر عن وفاة سيدة تبلغ من العمر 62 عاما ووجه على الفور لكافة الأجهزة المعنية بالتوجه الى موقع الحادث والتعامل معه "الصحة - الإسعاف - الحماية المدنية" حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل حالة الوفاه الى مستشفى أجا لاستخراج تصاريح الدفن وتسليم الجثمان الى ذويها .

وأمر محافظ الدقهلية على الفور بإخلاء المنزل من جميع السكان وفرض كردون أمنى حوله وفصل كافة المرافق عنه والدفع بلجنة الخطورة الداهمة لمعاينة المنزل على الطبيعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالته، وكلف فريق مركز الشبكة الوطنية للسيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة ( غرفة العمليات المركزية ) بمتابعة الموقف من خلال التنسيق مع كافة الاجهزة المعنية .

وأكدت المحافظة تواصلها مع المواطنين من خلال مركز الشبكة الوطنية للسيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة ( غرفة العمليات المركزية ) لتلقى ايه شكاوى لتلبية احتياجاتهم فورا من خلال الفرق العاملة على الارقام التالية/ 0502316644 -0502314880 -0502327792 " من التليفون الارضى او المحمول، وعلى رقم 114 من التليفون الأرضى.