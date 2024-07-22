محافظ الدقهلية يتفقد الديوان العام ومركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة

الدقهلية شريف الديب

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بجولة تفقدية بديوان عام المحافظة، تفقد خلالها مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، وعددا من الإدارات شملت إدارة المتغيرات المكانية، والتقنين، والتصالح وعددا من الإدارات بالديوان العام رافقه خلالها اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة.

ووجه اللواء "مرزوق" لضرورة الاستغلال الأمثل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة فى متابعة كافة الأزمات والكوارث والأحداث للسيطرة عليها والتعامل معها بالتنسيق والتعاون مع كافة الاجهزة التنفيذية والعمل الجاد فى رصد المخالفات والتعامل معها فورا عملا على راحة المواطنين.

كما شدد على ضرورة التفاعل الفورى لحظة تلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها فورا من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأكد اللواء "مرزوق" تفعيل العمل بإدارة المتغيرات المكانية فيما يتعلق بملف التصالح وضرورة التيسير على المواطنين للانتهاء من كافة الحالات المتقدمة للحصول على شهادة البيانات المطلوبة لحالات التصالح بالتنسيق مع المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أننا نعمل جميعاً فى الجهاز التنفيذى كل فى موقعه من أجل خدمة المواطنين والعمل على حل كافة المشاكل التى تواجههم وتقديم خدمات متميزة لهم.

وقال اللواء مرزوق أن التخطيط والتنظيم والرقابة والمتابعة هما أساس متطلبات الوظيفة لأى مسئول وأساس النجاح والتفوق لتحقيق التقدم والرقى لمصرنا الغالية.