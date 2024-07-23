مصادرة 3 طن و700 كيلو دقيق بلدى بحملات رقابية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

صادرت مديرية التموين بالشرقية، 3 طن و700 كيلو دقيق بلدى مدعم، مخزن داخل محل أعلاف بغرض بيعة بالسوق السوداء.



وقال عبدالكريم عوض الله مدير مديرية التموين بالشرقية، إنه فى تنفيذا لتعليمات بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الانشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام اصحابها بالاشتراطات التموينية، شكلت ادارة فاقوس برئاسة محمد سليمان مدير الإدارة مفتشى الإدارة.

وأشار إلى أنه أثناء مرور الحملة بقرية جهينة البحرية، تم ضبط عدد 74 شيكارة دقيق بلدى مدعم المخصص للمخابز البلدية المدعمة لانتاج الخبز البلدي الذي يصرف للمواطنين بموجب البطاقات التموينية بكمية قدرها 3 طن و700 كيلو جرام وذلك بأحد المحلات الملحقة لمحل بيع الاعلاف وتم إيداعهم فى مستودع مطحن فى فاقوس على سبيل الأمانة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.