اليوم السابع
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مصادرة 500 لتر زيوت سيارات مستعملة بالشرقية قبل إعادة بيعها

الأحد، 21 يوليو 2024 02:54 م
مصادرة 500 لتر زيوت سيارات مستعملة بالشرقية قبل إعادة بيعها المضبوطات
الشرقية - إيمان مهنى

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ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 500 لتر زيوت سيارات مستعملة معبأة داخل عبوات جديدة لإعادة بيعها بالسوق السوداء بمركز فاقوس.

شنت مديرية التموين حملة مكبرة برئاسة مدير المديرية  محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية بالإشتراك مع إدارة تموين فاقوس برئاسة  محمد سليمان مدير الإدارة وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع تحت بير السلم بناحية إحدى قرى مركز فاقوس لإعادة تعبئة زيوت السيارات المستعملة في عبوات جديدة وإعادة بيعها بالسوق السوداء مرة أخرى بهدف التربح، وتم التحفظ على كمية قدرها 500 لتر زيوت سيارات مستعملة وعبوات معده للبيع وعبوات فارغة حيث تم مصادرتها ونقلها لإحدى المخازن التابعة لإدارة تموين فاقوس.
 







الشرقية

مديرية التموين بالشرقية

فاقوس

ضبط زيوت سيارات مخالفة




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