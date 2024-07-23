محافظ القليوبية يهنئ منتخب المحافظة لوصوله لنهائي كأس دوري الجمهورية

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم، بزيارة تفقدية لمركز شباب سنديون بمدينة قليوب، وذلك للاطلاع على أنشطة المركز المختلفة وتقديم التهنئة والدعم لمنتخب القليوبية لكرة القدم بعد تأهله لنهائي كأس دوري الجمهورية.

خلال الزيارة، تفقد المحافظ المركز، بما في ذلك حمام السباحة والملعب الخماسي، واستمع لشرح من قبل إدارة المركز حول الأنشطة الرياضية التي تقام في الصالة، والتي تشمل كرة القدم، وكرة الطائرة، وكرة السلة، وكرة اليد، والتايكوندو، والجودو.

كما تفقد الملاعب الخارجية للمركز، والتي تُستخدم لممارسة كرة القدم، وكرة القدم الخماسية، والشطرنج، كما التقى خلال الزيارة بعدد من الشباب رواد المركز، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم.

وفي ختام الزيارة، هنأ المحافظ منتخب القليوبية لكرة القدم على تأهله لنهائي كأس دوري الجمهورية حيث حرص علي إلقاء كلمة دعم للفريق، مؤكدا علي ثقته فيهم وقدرتهم علي الفوز في المباراة النهائية، والتي ستقام علي استاد القاهرة بين منتخب القليوبية ومنتخب بني سويف، مؤكداً على دعمه الكامل للفريق لتحقيق الفوز في المباراة النهائية.

وأشاد المحافظ، بدور مركز شباب سنديون في تنمية مواهب الشباب وصقل مهاراتهم في مختلف المجالات الرياضية والثقافية، مؤكداً على ضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة لدعم أنشطة المركز.

وقال المحافظ: "إن مراكز الشباب تلعب دورًا هامًا في بناء شخصية الشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، ونسعى جاهدين لتوفير أفضل بيئة للشباب لممارسة أنشطتهم المختلفة"، مضيفا: "أثق بقدرات شباب القليوبية وإمكانياتهم لتحقيق الإنجازات في مختلف المجالات، وأتمنى لمنتخب القليوبية لكرة القدم كل التوفيق في المباراة النهائية لكأس دوري الجمهورية".

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضه بالقليوبية، وسمير عمر رئيس مدينة قليوب.