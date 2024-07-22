نائب محافظ القليوبية تقود حملة إزالة إشغالات بعزبة السوق فى بنها

القليوبية إبراهيم سالم

قادت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، اليوم، حملة إزالة إشغالات بمدينة بنها، بناءً على تعليمات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وذلك بحضور النقيب وجدى مدير شرطة مرافق بنها، وعيد عزت رئيس وحدة كفر الجزار، ومدير إشغالات بنها.

وأوضحت محافظة القليوبية، في بيان لها، أنه بدأت حملة إزالة الإشغالات بمنطقة عزبة السوق والكوبرى وميدان كامليا، كما تم التنبيه على البائعين المتبقين بالسوق بضرورة تمهيد الطريق وإزالة التاندات وتهذيب الطريق وفتح الطريق للأهالى.

كما أشارت ريان، إلى أن حملهة إزالة الاشغالات وفتح الطريق من الجانبين مستمرة حتى يتم فتح الطريق وإزالة الإشغالات وتمهيد الطريق أمام المواطنين، حيث تأتي الحملة في إطار تنسيق الأسواق القائمة وفتح الطرق المغلقة للمواطنين.