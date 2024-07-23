محافظ الدقهلية يترأس لجنتى اختيار مدير التعاون الزراعى ومدير طب الأسنان

الدقهليه شريف الديب

ترأس اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لجنة القيادات لاختيار مدير عام التعاون الزراعي بالدقهلية، من بين 10 متقدمين بالقطاع الزراعي واختيار مدير عام طب الاسنان بمديرية الصحة من بين 2 من المتقدمين بقطاع الصحة للجنة القيادات بالمحافظة.

وضمت لجنة الاختبارات في عضويتها الدكتور احمد العدل نائب محافظ الدقهلية، والمستشار رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة، والمهندس اسعد منادي وكيل وزارة الزراعة، و امال بحيري مدير عام التنظيم والادارة، و الدكتوره مني ابراهيم دكروري عميد كلية تجارة المنصورة و الدكتور اسلام اسماعيل عضو هيئة التدريس بكلية هندسة المنصورة.

وأكد اللواء"مرزوق"ان المقابلات والاختبارات أجريت بكل الشفافية بين المتقدمين حرصا علي تكافئ الفرص لاختيار أكفأ وافضل العناصر وفقا للاسس والقواعد والشروط التي تتطلبها كل وظيفة من الوظائف المطلوبة تنفيذا للقانون.

واضاف اللواء "مرزوق" ان اللجنة حريصة علي اختيار القيادات القادرة على العمل والعطاء، مشيرا الي انه يتم تطبيق أعلى مستويات العدالة والشفافية فى اختيار القيادات الجديدة بهدف ضخ دماء جديدة من المتميزين القادرين على التفانى فى العمل لدفع عجلة التنمية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة الدقهلية للحصول على رضاهم.