وزير الشباب ورئيس جامعة حلوان يفتتحان معرض الابتكارات ومشاريع التخرج

كتب محمد صبحى

افتتح الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، معرض الابتكارات ومشاريع التخرج السنوى السادس تحت شعار "مستقبل مصر"، الذى نظمته أسرة طلاب من أجل مصر المركزية، وذلك ضمن مبادرة هنسوقلك التي أطلقتها الأسرة، وعقدت فعاليات المعرض فى لصالة المغطاة.

وضم المعرض 40 مشروعاً ابتكارياً من مختلف كليات الجامعة، بما في ذلك كليات الهندسة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا والتعليم، والعلوم. كما شارك مكتب التايكو ومكتب الحاضنات التكنولوجية بالجامعة لدعم المشاريع المعروضة.

ويقام المعرض تحت رعاية ودعم من الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد حلمى رائد الأسرة، الدكتورة بسنت سيد نائب رائد الأسرة، الاستاذ ياسر جبالى مسئول الاسرة.

وعُقد المعرض بحضور الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور عماد أبو الدهب، الدكتور وليد السروجى نواب رئيس الجامعة، وعدد من عمداء الكليات، اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، الدكتور احمد فاروق المدير التنفيذى لنادى جامعة حلوان، الدكتور اشرف رضا مستشار رئيس الجامعة للفنون، ولفيف من قيادات الجامعة.

وقد أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بجهود الشباب في الابتكار، مؤكدا على دعم الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة لجميع الشباب ومساندتهم في جميع المجالات.

مضيفا ان وزارة الشباب والرياضة تؤمن دائما بدورها وهو أن تكون خلف الشباب المصري اينما يكون ومساندته من أجل تحقيق جميع احلامهم، والنهوض بالمجتمع.

كما تقدم وزير الشباب والرياضة بالشكر لرئيس جامعة حلوان على الجهود المبذولة، مع الشباب والتعاون الثنائي بين الجانبين بما يخدم الشباب المصري.

وفي كلمته، أكد الدكتور السيد قنديل على اهتمام جامعة حلوان بالمبدعين والمبتكرين، مشيراً إلى أن المعرض يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالشباب المبتكرين وتنمية مواهبهم. وقال: "إن الشباب هم المحرك والدافع الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة، لذلك يجب الاستثمار فيهم. هذا المعرض يعد من أهم المعارض التي تربط الطلاب بسوق العمل وتعمل على تسويقهم."

وأضاف قنديل: "الجامعة تزخر بالعديد من المواهب الطلابية المبدعة، ونحرص على إبراز ودعم مواهب الشباب وتعزيز الإبداع في مجتمعنا، وترسيخ قيم الابتكار لتأهيل كوادر طلابية قادرة على المنافسة محلياً ودولياً."

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حلمي، رائد أسرة من أجل مصر، أن المعرض يسهم في ربط الطلاب بسوق العمل وتشجيعهم على الإبداع والابتكار، ونقل القدرات بين الطلاب، وتشجيع المسؤولين على تبني ابتكارات الطلاب المختلفة.

وقد تم تكريم المشاريع الفائزة، حيث فاز بالمركز الأول مشروع السيارة الفلوكس الكهربائية من كلية التكنولوجيا والتعليم، وبالمركز الثاني مشروع إنتاج الهيدروجين من المياه من كلية هندسة المطرية.



والمركز الثالث مشروع ماكينة طباعة اللوحات الإلكترونية بهندسة حلوان، والمركز الرابع مشروع شاحن البطاريات بهندسة حلوان. بينما فاز بالمركز الخامس مشروع ماكينة إنتاج لوحات الكترونية بكلية التكنولوجيا والتعليم، والمركز السادس من نصيب مشروع ماكينة إعادة تدوير البلاستيك بكلية التكنولوجيا والتعليم، والمركز السابع الكشف عن عيوب النظر بكلية هندسة حلوان، والمركز الثامن مشروع مساعد السائق بهندسة حلوان.

وحضر المعرض عدد من المسؤولين وممثلي القطاعات الصناعية والتكنولوجية، مما يعكس أهمية هذا الحدث في ربط الابتكارات الطلابية بالصناعة وسوق العمل، وهم الدكتورة عبير كامل عثمان مدير قطاع البحوث والتصميم بمصنع الطائرات، الدكتور حسام بدران رئيس قطاع الفني بالهيئة العربية للتصنيع، الدكتور دعاء سليم المدير التنفيذي لوزارة الصناعة.



يذكر أن هذا المعرض يعد خطوة هامة في إطار جهود جامعة حلوان لدعم الابتكار وريادة الأعمال بين طلابها، وتعزيز دورهم في التنمية المستدامة لمصر.