زعيما الديمقراطيين بالكونجرس يؤيدان ترشيح كامالا هاريس

أ ش أ

أيد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، اليوم الثلاثاء نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس كمرشحة ديمقراطية في انتخابات الرئاسة القادمة.



وذكر موقع (أكسيوس) الإخباري الأمريكي أن شومر وجيفريز كانا من بين آخر الشخصيات الرئيسية في الحزب الديمقراطي الذين أحجموا عن دعم كامالا هاريس لتحل محل الرئيس الأمريكي جو بايدن في الانتخابات.



وقال شومر ، في مؤتمر صحفي مشترك مع جيفريز،"نحن هنا اليوم لتقديم دعمنا لنائبة الرئيس كامالا هاريس".



ومن جانبه، قال جيفريز: "إن كامالا هاريس وترشحها أثارا حماسة ونشاط التجمع الديمقراطي في مجلس النواب والحزب الديمقراطي والأمة".



وبحسب العديد من كبار المشرعين الديمقراطيين، أخفى شومر وجيفريز تأييدهما لهاريس بشكل فوري لمنحها مساحة لكسب دعم الأعضاء العاديين.



وأيد جيفريز ، خلال اجتماع مغلق للديمقراطيين في مجلس النواب اليوم ترشيح هاريس، وقال للمشاركين في الاجتماع" إنها ستكون الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية".