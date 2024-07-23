ترامب: سأمضى قدما فى مناظرة مع هاريس وسأكون سعيدا بهذا

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه سيمضى قدما في مناظرة مع كامالا هاريس وسيكون سعيدا بإجراء أكثر من مناظرة معها، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وكانت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، قد قالت إن الطريق إلى البيت الأبيض يمر عبر ولاية ويسكونس، مضيفة: "من دواعي شرفى أن أتلقى دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن لخوض سباق الرئاسة".

وأضافت خلال كلمتها في أول تجمع انتخابي لها كمرشحة للرئاسة الأمريكية، أن هناك 105 أيام قبل الانتخابات حافلة بالعمل الشاق وسننتصر في نهاية الأمر، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تمت إدانته بالفساد فى 34 جنحة ويعتمد على دعم المليارديرات ويتبادل معهم المصالح. وأكدت أن بناء الطبقة الوسطى سيكون الهدف المحدد لرئاستها، فعند بناء طبقة وسطى قوية ستكون أمريكا قوية.