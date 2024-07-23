جامعة قناة السويس تعلن نتائج بكالوريوس العلوم الزراعية بنسبة نجاح 92.07%

الإسماعيلية-صبرى غانم

أعلنت جامعة قناة السويس نتائج بكالوريوس العلوم الزراعية للعام الجامعي 2023-2024 (دور يونيو) بنسبة نجاح إجمالية بلغت 92.07%، وشملت النتائج تخرج 309 طلاب من جميع برامج الكلية.

وصلت نسبة النجاح في برامج النظام الفصلي كالتالي:شعبة الإنتاج الزراعي: 78.6%، شعبة الاقتصاد المنزلي 95.2% ،شعبة الأراضي والمياه 100%، شعبة الإنتاج الحيواني 89.4%، شعبة الثروة السمكية 85% ، شعبة علوم وتكنولوجيا الأغذية 96.4% ، شعبة البساتين 100%، شعبة المحاصيل 93.3% ،شعبة وقاية النبات: 90.7%

أما في برامج الساعات المعتمدة، تم تخريج 50 طالبًا من برنامج الهندسة الزراعية، و8 طلاب من برنامج إدارة الأعمال والمشروعات الزراعية، و41 طالبًا من برنامج السلامة الغذائية.

حصدت الفتيات المراكز العشرة الأولى، حيث جاءت الطالبة همسة أسامة محمد أحمد عطية (شعبة المحاصيل) في المركز الأول على مستوى الكلية بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف بنسبة 92.44%.

وفي كلمة له أعرب الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن فخره بالنتائج قائلاً: "إن تحقيق هذا المستوى العالي من النجاح يعكس التفاني والجهد الكبيرين من قبل طلابنا وأعضاء هيئة التدريس، مهنئاً جميع الخريجين، متمنياً لهم مستقبلاً مشرقًا."

وأضاف الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب: "إن تميز طلاب كلية الزراعة هو نتيجة للعمل الجاد والدعم المستمر من الجامعة، نحن فخورون بإنجازاتهم ونتطلع إلى مساهماتهم المستقبلية في قطاع الزراعة."

وأعلن الدكتور محمد يس، عميد كلية الزراعة، أسماء الخريجين الخمسة الأوائل: بالمركز الأول همسة أسامة محمد أحمد عطية (شعبة المحاصيل) – تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف بنسبة 92.44%

بالمركز الثاني سارة أحمد محمد أحمد مهدي (شعبة الثروة السمكية) – تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف بنسبة 90.28%

بالمركز الثالث آية أحمد المتبولي السيد (شعبة الهندسة الزراعية) – تقدير عام ممتاز بنسبة 90.00%

أما المركز الرابع فجاء من نصيب آلاء محمود محمد عبد الحميد عبد الوهاب (شعبة الأراضي والمياه) – تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف بنسبة 89.39%

وبالمركز الخامس فاطمة حمدي أبو الحمد عبد الشافي (شعبة الإنتاج الحيواني) تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف بنسبة 88.49%

وواصل الدكتور محمد الحماحمي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، إعلان أسماء الخريجين من المركز السادس إلى العاشر:

بالمركز السادس هدى أحمد مسلم أحمد الحسانين (شعبة الأراضي والمياه) تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف بنسبة 88.34%.

بالمركز السابع منة الله السيد محمد أحمد سيد أحمد فايد (السلامة الغذائية) تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف بنسبة 88.16%

بالمركز الثامن ياسمين رأفت ماهر إبراهيم (إدارة الأعمال والمشروعات الزراعية) تقدير عام جيد جداً بنسبة 87.89%

أما المركز التاسع فجاء من نصيب روفان إيهاب نعيم محمد حكام (السلامة الغذائية) – تقدير عام جيد جداً مع مرتبة الشرف بنسبة 87.73%

واخيرا بالمركز العاشر مريم عبد الرحيم محمد حميد(شعبة الاقتصاد المنزلي) – تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف بنسبة 87.73%.

