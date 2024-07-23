خالد عبد الغفار: وصلنا إلى معدل إنجاب 2.7 لكل سيدة وهو رقم قياسى

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن المجلس القومي للسكان يتبع وزارة الصحة، وهناك جزء كبير من الوزارة معني بالزيادة السكانية، لافتًا إلى أنه خلال الفترة الأخيرة كان هنالك مجهودات كبيرة، والدليل أن هناك انخفاض في عدد المواليد من عام 2022 لـ2023 يصل إلى 150 ألف وفق أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضاف خلال حوار خاص ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن معدلات الإنجاب وصلت إلى 3.4، أي أن كل سيدة تلد تقريبًا 3.4 طفل في المتوسط، ونزل هذا الرقم ليصل إلى 2.7، وهذا الرقم لم يصل إليه معدل الإنجاب في مصر من قبل.

وتابع: "معدل الإنجاب المثالي هو 2.1 وهو ما يسمى معدل الإحلال، وهناك عدة دول تعاني من نقص معدل الإنجاب مثل الصين وألمانيا وتركيا وإيران والتي أدت لعدم وجود شباب في العمل، ولجأوا إلى فتح أبوابهم أمام المهاجرين".

وواصل: "المهاجرين للعمل ليس عيبًا وإنما هي قوى عاملة بهدف الاستثمار البشري، فهناك حديث عن الإنسان العالمي، الذي يستطيع العمل في أي مكان في العالم".