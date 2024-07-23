وزير الصحة: نحن في عصر المعلومة.. ونمتلك 90 تطبيقا إلكترونيا بكل المجالات

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن العالم يمر بعصر البيانات أو المعلومات، ومن يتخلف العمل بقدرة المعلومة على تحليل الموقف واتخاذ القرار هو يتخلف عن الركب.

وأضاف وزير الصحة، خلال حوار خاص ببرنامج «كلام في السياسة»، مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح منذ أسابيع قليلة مركز تجميع المعلومات والحوسبة السحابية الصخم للغاية، الذي لا يتواجد مثله في كثير من دول العالم بما فيها المقدمة، حيث يمتلك المركز قدرة تخزين بيانات لا نهاية لها.

وأشار إلى أن مصر تمتلك قدرات من خلال الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ، ومن خلال مركز البيانات المؤمن، ومن خلال قاعدة بيانات كبيرة للغاية في جهات رقابية، مردفا: "رقمنة المواليد والوفيات التي من خلالها تستطيع تحليل بيانات كبيرة، ووزارة الصحة تمتلك 90 تطبيقا إلكترونيا في كل المجالات، والتي نقلت الخدمات بشكل كبير".