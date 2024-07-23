جهاز تنمية المشروعات يدعو الشباب للاستفادة من خدمات وحوافز رواد الأعمال

كتب إسلام سعيد

دعا باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات شباب الخريجين لاقتحام مجال العمل الحر والانطلاق نحو إقامة المشروعات الصغيرة وخلق فرص العمل بعيدا عن الأنماط التقليدية من الوظائف، وذلك بالاستفادة من الخدمات والحوافز التمويلية والفنية التي تقدمها الحكومة لتسهيل إقامة المشروعات الصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال.

وجاءت تصريحات رحمي بمناسبة حضوره لحفل تخريج الطلبة والطالبات دفعة 2023/2024 من خريجي كلية الإدارة والاقتصاد ونظم المعلومات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وذلك بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين.

وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على اهتمام الحكومة بشكل بالغ بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، لما له من قدرة على استيعاب المزيد من فرص العمل للشباب والخريجين، بجانب أن القطاع يعتبر قاطرة للتنمية الاقتصادية بشكل عام.

وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منوط به وضع السياسات والتنسيق مع مختلف جهات الدولة المعنية للوصول لأفضل خدمات مالية وغير مالية والعمل على تطوير قطاع المشروعات والتوسع في دعمه وتمويله ورفع مساهمته في التنمية الاقتصادية والمجتمعية.

واستعرض رحمي الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز بهدف نشر وتطوير ثقافة ريادة الأعمال وكذلك الخطط التدريبية المتكاملة التي يتيحها لتأهيل الخريجين على إقامة مشروعات وتأسيسها واستخراج التراخيص اللازمة بأيسر الطرق الممكنة، وأضاف أنه يتم إتاحة الدعم التسويقي وتسهيل المشاركة في المعارض والسلاسل التجارية وصفقات التكامل والتأهيل على التصدير والتعاقدات الحكومية.

وقد تم تكريم باسل رحمي ممثلا عن جهاز تنمية المشروعات تقديرا للخدمات والأنشطة التنموية المتعددة التي يقدمها الجهاز لدعم قطاع المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال