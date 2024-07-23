ترقب وصول أكبر سفينة مساعدات لغزة إلى ميناء العريش قادمة من الإمارات

العريش - محمد حسين

تترقب محافظة شمال سيناء وصول أكبر سفينة مساعدات إنسانية إلى ميناء العريش، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بحمولة تقدر بنحو 5340 طناً من المواد الإنسانية، تأتي كجزء من الجهود الدولية لتقديم الدعم لقطاع غزة، وهي الرابعة التي ترسلها الإمارات منذ اندلاع الأحداث الأخيرة في غزة.

أفادت مصادر بميناء العريش البحري أن السفينة أبحرت في 8 يوليو الجاري من ميناء الفجيرة على ساحل الإمارات الشمالي، وهي في طريقها حالياً إلى ميناء العريش على ساحل البحر المتوسط.

تحمل السفينة 4750 طناً من المواد الغذائية، و590 طناً من المواد الإيوائية، تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة ضمن عملية «الفارس الشهم 3» التي أطلقتها الإمارات لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع، وتم تأمين حمولة السفينة من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وذلك بواسطة 313 شاحنة فرغت حمولاتها على السفينة.

من المقرر أن يتم استقبال السفينة فور وصولها لميناء العريش من قبل اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، ووفد إماراتي رسمي رفيع المستوى يضم نائب وزير الخارجية الإماراتي، وسفيرة دولة الإمارات بالقاهرة، والأمين العام للهلال الأحمر الإماراتي.

يذكر انه في إطار عملية «الفارس الشهم 3»، قامت الإمارات بالعديد من المبادرات الإنسانية، تضمنت إنشاء مستشفيين ميدانيين، الأول داخل قطاع غزة، والثاني مستشفى عائم بميناء العريش. بالإضافة إلى ذلك، تم إقامة خمسة مخابز أوتوماتيكية، وتوفير الدقيق لعدد 8 مخابز قائمة في غزة، وإنشاء 6 محطات تحلية تنتج مليوناً و200 ألف غالون يومياً، يستفيد منها أكثر من 600 ألف نسمة.

وسبق واستقبل ميناء العريش البحري 20 سفينة مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية، من بينها تركيا والإمارات والكويت وإيطاليا وفرنسا، حملت على متنها 34,505 أطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية. تأتي هذه الجهود في إطار استجابة مصر للأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وتأكيدًا على دعمها المستمر للشعب الفلسطيني.

توضح البيانات الرسمية انه منذ اندلاع الأحداث، استقبلت مصر ما يقرب من 27,296 شاحنة تحمل مجموعة متنوعة من المساعدات، بلغ إجمالي الشحنات 655,520 طنًا، تشمل أغذية، أدوية، مواد إنشائية، ومستلزمات طبية أساسية.

كما استقبل مطار العريش 664 طائرة تحمل 17,000 طن من المساعدات المتنوعة، بالإضافة إلى 151 طائرة نقلت وفودًا دولية تضامنية إلى المنطقة المتضررة.

يقوم الهلال الأحمر المصري بتنظيم استقبال هذه المساعدات ونقلها وتسليمها لنظيره الفلسطيني لضمان وصول المساعدات إلى من يحتاجون إليها بشكل فعال وسريع، تأتي هذه الجهود في إطار التضامن الدولي لمواجهة الأزمات الإنسانية الكبرى، وتعزيز التعاون بين الدول لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.