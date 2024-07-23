اليوم السابع
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كامالا هاريس: هناك 105 أيام قبل الانتخابات حافلة بالعمل الشاق وسننتصر فى النهاية

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 09:52 م
كامالا هاريس: هناك 105 أيام قبل الانتخابات حافلة بالعمل الشاق وسننتصر فى النهاية هاريس
كتب أحمد عبد الرحمن

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قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، إن الطريق إلى البيت الأبيض يمر عبر ولاية ويسكونس، مضيفة: "من دواعي شرفى أن أتلقى دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن لخوض سباق الرئاسة".

وأضافت خلال كلمتها في أول تجمع انتخابي لها كمرشحة للرئاسة الأمريكية، ونقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن  هناك 105 أيام قبل الانتخابات حافلة بالعمل الشاق وسننتصر في نهاية الأمر، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تمت إدانته بالفساد فى 34 جنحة ويعتمد على دعم المليارديرات ويتبادل معهم المصالح. وأكدت أن بناء الطبقة الوسطى سيكون الهدف المحدد لرئاستها، فعند بناء طبقة وسطى قوية ستكون أمريكا قوية.







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