بوليتكو: كامالا هاريس ستغيب عن خطاب نتنياهو فى الكونجرس وتخطط لاجتماع ثنائى

كتبت : نهال أبو السعود

كشفت مجلة بوليتكو الأمريكية ان كامالا هاريس نائبة الرئيس جو بايدن التي أصبحت مرشحة الديمقراطيين الاوفر حظا للفوز بترشيح الحزب في سباق الانتخابات الرئاسية المقرر عقده نوفمبر المقبل، لن تحضر خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكونجرس لكنها ستعقد اجتماعا ثنائيا معه هذا الأسبوع في البيت الأبيض.

كان من المقرر أن تحضر هاريس حدثا لجمعية زيتا في بيتا النسائية في إنديانابوليس قبل تحديد موعد خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي، وأشار التقرير الى ان الامر يسمح لهاريس بالالتفاف على مسألة ما إذا كانت ستحضر الخطاب، وهو تحد سياسي للعديد من الديمقراطيين الذين يعارضون الطريقة التي تدير بها إسرائيل الحرب في غزة.

وفي اجتماعها الفردي مع نتنياهو، تخطط هاريس لتكرار التزامها بأمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها، لكنها ستنقل أيضا وجهة نظرها بأن الوقت قد حان لإنهاء الحرب بطريقة تجعل إسرائيل آمنة، ويتم إطلاق سراح جميع الرهائن، وتنتهي معاناة المدنيين الفلسطينيين في غزة، ويمكن للشعب الفلسطيني أن يتمتع بحقه في الكرامة والحرية وتقرير المصير، كما قال أحد مساعدي هاريس.

وتخطط مرشحة الحزب الديمقراطي أيضا لمناقشة المفاوضات الجارية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

كان هناك بعض الاختلاف بين هاريس والرئيس جو بايدن بشأن قضية إسرائيل وغزة لعدة اشهر، وكانت هاريس تخبر زملاءها في الإدارة، بما في ذلك بايدن، أنها تريد من البيت الأبيض أن يظهر المزيد من الاهتمام علنًا بالأضرار الإنسانية في غزة.

وقال أحد الأشخاص المقربين من مكتب نائب الرئيس إنها تعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تكون "أكثر صرامة" مع نتنياهو، وقال إنها دعت إلى أن تكون "أكثر حزما في السعي إلى السلام الطويل الأمد وحل الدولتين".

في السياق نفسه، رفضت رئيسة مجلس الشيوخ المؤقتة باتي موراي (ديمقراطية من واشنطن)، التي كانت ستكون التالية في قائمة رئاسة خطاب نتنياهو المشترك، القيام بذلك، وفقًا لمتحدث باسمها. كما أخبر الشخص بوليتيكو أن السناتور لن تحضر الخطاب على الإطلاق حيث يقاطع عدد متزايد من الديمقراطيين في الكونجرس الحدث.

وفي الوقت نفسه، حذر مسؤولو شرطة الكابيتول المشرعين والموظفين من المتظاهرين في الأيام التي سبقت زيارة نتنياهو. وسيتم تعزيز الأمن حول مجمع الكابيتول، وخاصة يوم الأربعاء عندما من المقرر أن يتحدث نتنياهو.