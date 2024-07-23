بوريل: أوكرانيا تتلقى 1.4 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة فى أغسطس

بروكسل - كييف (أ ش أ)

قال الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبى جوزيف بوريل، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد سيقوم بصرف الدفعة الأولى من حساب عائدات الأصول الروسية المجمدة لديه بقيمة 1.4 مليار يورو، لشراء معدات عسكرية لأوكرانيا فى بداية أغسطس 2024.

وأضاف بوريل- في تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع مجلس الشئون الخارجية بالاتحاد- "فيما يتعلق بالأرباح غير المتوقعة، أطلعت الوزراء على التقدم المحرز نحو التحويل الأول بقيمة 1.4 مليار يورو المتوقع أن يحدث في مطلع أغسطس المقبل وبالتحديد في الأسبوع المقبل منه"، وفقا لوكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية.

وتابع: "سيتم توجيه هذه الأموال لشراء المعدات العسكرية ذات الأولوية لأوكرانيا، مثل أنظمة الدفاع الجوي وذخائر المدفعية والمشتريات لصناعة الدفاع الأوكرانية".

وأشارت "يوكرين فورم"، إلى أن مجموعة دول السبع الكبار أيدت مؤخرًا قرارًا بتقديم قرض آخر بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا على حساب الأصول الروسية المجمدة قبل أواخر عام 2024، وهو قرض أمريكي، لكن يمكن استكماله بأموال أوروبية أو مساهمات وطنية. ومن المتوقع أن تسدد أوكرانيا هذا القرض على حساب عائدات الأصول الروسية المجمدة بشكل رئيسي في الاتحاد الأوروبي.