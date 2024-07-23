اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 يوليو 2024 10:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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بلينكن: بايدن سيواصل أداء مهام عمله خلال ما تبقي من فترة ولايته

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 09:00 م
بلينكن: بايدن سيواصل أداء مهام عمله خلال ما تبقي من فترة ولايته وزيرالخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
أ ش أ

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أكد وزيرالخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء أن الرئيس جو بايدن سيواصل أداء مهام عمله خلال ما تبقي من فترة ولايته ؛ وذلك لحين تنصيب الرئيس الجديد في 20 يناير 2025.


وقال بلينكن - في تصريحات للصحفيين أوردتها قناة (سكاي نيوز) البريطانية - : إن العمل مستمر من أجل محاولة تحقيق السلام في الشرق الأوسط والتعاطي مع الحرب في أوكرانيا..لافتا إلى أن بايدن ملتزم ببناء علاقات وشراكات مع الدول الحليفة مثل اليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا بالإضافة إلى عدد من الدول مثل فيتنام وإندونيسيا.


وحول النائبة الحالية للرئيس الأمريكي كامالا هاريس..أشاد بلينكن بأدائها القيادي وصوتها القوي الذي يحظى بالاحترام داخل الولايات المتحدة الأمريكية.







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