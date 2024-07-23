بلينكن: بايدن سيواصل أداء مهام عمله خلال ما تبقي من فترة ولايته

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أكد وزيرالخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء أن الرئيس جو بايدن سيواصل أداء مهام عمله خلال ما تبقي من فترة ولايته ؛ وذلك لحين تنصيب الرئيس الجديد في 20 يناير 2025.



وقال بلينكن - في تصريحات للصحفيين أوردتها قناة (سكاي نيوز) البريطانية - : إن العمل مستمر من أجل محاولة تحقيق السلام في الشرق الأوسط والتعاطي مع الحرب في أوكرانيا..لافتا إلى أن بايدن ملتزم ببناء علاقات وشراكات مع الدول الحليفة مثل اليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا بالإضافة إلى عدد من الدول مثل فيتنام وإندونيسيا.



وحول النائبة الحالية للرئيس الأمريكي كامالا هاريس..أشاد بلينكن بأدائها القيادي وصوتها القوي الذي يحظى بالاحترام داخل الولايات المتحدة الأمريكية.