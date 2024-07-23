بعد استقالة مديرة الخدمة السرية على خليفة اغتيال ترامب.. بايدن: شكرا "تشيتل"

كتب عبد الوهاب الجندى

في أول تعليق على إعلان مديرة جهاز الخدمة السرية في الولايات المتحدة كيمبرلي تشيتل، الثلاثاء، استقالتها على خلفية محاولة اغتيال ترامب، قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل بايدن الشكر لها.

وكتب بايدن على موقع إكس: "أنا وجيل ممتنون للمديرة تشيتل على عقودها من الخدمة العامة، نشكرها بشكل خاص على الرد على المكالمة لقيادة الخدمة السرية أثناء إدارتي ونشعر بالامتنان لخدمتها لعائلتنا".

وقدمت مديرة جهاز الخدمة السرية في الولايات المتحدة كيمبرلي تشيتل، استقالتها على خلفية محاولة اغتيال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب الأسبوع الماضي.

وأدلت تشيتل بشهادتها لساعات في مبنى الكابيتول، الإثنين، حيث واجهت استجوابا من المشرعين من كلا الجانبين بشأن تقصير الوكالة الذي سمح بحدوث محاولة لاغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى إطلاق نار في 14 يوليو الجاري، تسبب في إصابته بجروح في أذنه، حين كان يلقي كلمة خلال تجمع انتخابي حاشد بولاية بنسيلفانيا، في محاولة اغتيال من شأنها تأجيج المخاوف من عدم استقرار قبل الانتخابات الرئاسية.

حينها قال جهاز الخدمة السرية في بيان إن المشتبه به "أطلق النار مرات عدة باتجاه المنصة من موقع مرتفع خارج التجمع" قبل أن يقوم عناصر الجهاز "بتحييده".