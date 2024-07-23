اليوم السابع
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بايدن: سأواصل العمل مع الإسرائيليين والفلسطينيين على إنهاء الحرب فى غزة

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 02:10 ص
بايدن: سأواصل العمل مع الإسرائيليين والفلسطينيين على إنهاء الحرب فى غزة بايدن - غزة
أحمد علوى

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيواصل العمل لإنهاء الحرب في غزة.

وفي تصريحات في مؤتمر عبر الهاتف دعما لترشيح نائبته كامالا هاريس لخوض الانتخابات الرئاسية، قال بايدن: "سأعمل بشكل وثيق للغاية مع الإسرائيليين والفلسطينيين لمحاولة التوصل إلى طريقة لإنهاء الحرب في غزة وتحقيق السلام في الشرق الأوسط وإعادة كل الرهائن إلى وطنهم".

وأوضح بايدن أن قرار انسحابه من السباق الرئاسي كان "القرار الصائب".

وحض أنصاره والديمقراطيين على دعم ترشيح نائبته هاريس لخوض السباق الرئاسي، قائلا "إنها الأفضل".

وأضاف متحدثا إلى فريق حملته الانتخابية "أريد أن أقول للفريق، ادعموها. إنها الأفضل".

 







بايدن

الرئيس الأمريكى

الحرب فى غزة

هاريس




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