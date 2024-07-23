المشدد 10 سنوات لفتاة باعت شقة بعمارات الأوقاف بعقد مزور بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى على عامر رئيس المحكمة وبعضوية المستشار إبراهيم محمد أمين، والمستشار أحمد عزت غريب، والمستشار محمد فتحى السيد ، بمعاقبة المتهمة " ر.س.ع" ، بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا وإلزامها بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، لاتهامها الاشتراك فى تزوير محرر رسمى .



تعود احداث القضية المقيدة، برقم 997 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بقيام المتهمة ،بالتزوير فى محرر رسمى بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أنه فى إطار رحلة بحث المجنى عليه " ح.ع.م" مهندس عن وحدة سكنية ،تعرف على أحد سماسرة العقارات والذى أرشده عن الوحدة السكنية بأحد ابراج الأوقاف ، وان المتهمة قدمت إليه تسلسل الملكية وتوكيل موثق بمكتب شبرا مزور على غير الحقيقة ،وعقد عليه أختام مقلدة لجهات حكومية هى هيئة الأوقاف المصرية ومكتب توثيق حلوان ومكتب توثيق شبرا واستولت على مبلغ مالى 560 الف جنيه ،واتضح من خلال تقديمه المستندات الى هيئة الأوقاف لتسجيل الشقة ،انها مزورة على عير الحقيقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتها الى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها.