إحالة أوراق سائقين للمفتى بتهمة خطف طفلة داخل توكتوك فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد ابراهيم عبدالشافى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد زكى المنوفي، والمستشار محمد عاطف مشالى، والمستشار أحمد حنفى عبد الجواد، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم يعقوب، بإحالة أوراق كل من "أ.م.ا" و"م.ا.ج" إلي فضيلة مفتي الديار المصرية، لأبداء الرأي الشرعي عما أسند إليهم، لاتهامهم بالخطف بالإكراه، وحددت جلسة دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 8887 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة مينا البصل ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة مينا البصل، يفيد ببلاغ بقيام المتهمان بخطف المجني عليها، بدائرة القسم.



تبين من التحقيقات، أنه حال سير المجني عليها "م.ه.ك" 16 عاما، بالطريق العام عرض عليها المتهم الأول "ا.م.ا" سائق بتوصيلها إلي وجهتها بالتوكتوك خاصته فاصطحبها الي منزل المتهم الثاني "م.ا.ج" سائق، وتعدوا عليها، ونفاذا لقرار النيابة العامة بضبط المتهمين والتوكتوك المستخدم في الواقعة، وتم ضبطهما وثبت من التحقيقات نظرا لصغر سن المجني عليها وضعف قدراتها العقلية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالتهم إلي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرارها المتقدم.