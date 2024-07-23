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إعادة فتح شواطئ جمصة أمام المصطافين بعد تحسن حالة الطقس

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 10:08 ص
إعادة فتح شواطئ جمصة أمام المصطافين بعد تحسن حالة الطقس مصيف جمصة - ارشيفية
الدقهلية شريف الديب

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أعلن اللواء عادل برغش رئيس مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، عن إعادة فتح الشواطئ أمام المصطافين، والسماح للمواطنين بالنزول للبحر.


جاء ذلك عقب ساعات من إعلان رئاسة مدينة جمصة فى بيانا له بغلق الشاطئ نظرا لسوء الأحوال الجوية وحرصا على حياة المواطنين.


وفى سياق متصل تكثف إدارة الشاطئ بقيادة، محمود خليل نائب رئيس المدينة، وحمادة الوكيل مشرف عام على الشواطئ من حملات المرور والتوعية للمصطافين بضرورة الالتزام بالقواعد وتعليمات المنقذين.

وتستمر جهود إدارة المصايف بالمدينة في توفير أفضل الخدمات للمصطافين، حيث يجري رفع جميع المخلفات والقمامة من خلال الحملات اليومية المكثفة، بحضور بلال عبد السلام فرحات مدير إدارة الشاطئ.

 







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